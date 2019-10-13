أوجار يهاجم “PJD”: لا تتبجحوا علينا بالتشبيب فقد كنت أصغر وزير في حكومة التناوب ومنصب رئيس الحكومة لم نجد بعد من يملأه!

بعد أيام قليلة من مغادرته للحكومة في التعديل الأخير، هاجم محمد أوجار، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير العدل السابق، بشدة رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني.

أوجار، الذي كان يتحدث، اليوم الأحد، خلال مؤتمر لشبيبة حزبه في ألمانيا، انتقد حديث حزب العدالة والتنمية عن التشبيب، بعدما قدم الحزب الكاتب العام لشبيبة محمد أمكراز للاستوزار، وقال: “من يتبجحون اليوم بالشباب أقول لهم، كنت أصغر وزير في حكومة التناوب في المغرب، والتجمع كان ينتصر للشباب”، بعد أسماء الطالبي العلمي، وبيرو، وآخرين ممن يرى أنهم شباب وصلوا إلى الحكومة باسم حزبه.

وتحدث أوجار في كلمته أمام شباب حزبه باستفاضة عن الوزير الأول في حكومة التناوب عبد الرحمن اليوسفي، وقال إنه كان معارضا، ولكن عندما وثق فيه الملك، انتصر للوطن، وحاول أن يكون قائدا لفريقه الحكومي، ونسي الاعتبارات الحزبية، ثم قال “وضع الوزير الأول لم يكن قويا، ولكن لم يكن فيه التناوب السياسي، وانتصر للمغرب”.

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وانتقل أوجار من الحديث عن اليوسفي ومناقبه، إلى وضع رئيس الحكومة ما بعد الدستور الأخير، وقال إن هذا الأخير مطالب بخلق التوافق والتنمية، مشيرا إلى العثماني “للأسف مازال ما نجحنا في إيجاد من يعمر منصب رئيس الحكومة”.

وقارن أوجار بين اليوسفي، والعثماني، وقال إنه “في الوقت الذي أحيي اليوسفي نتأسف لسلوكات السياسة، التي تطال هذا المنصب”.

وكان أوجار قد سلم مهام وزارة العدل، يوم الخميس الماضي، لخلفه من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمد بنعبد القادر.