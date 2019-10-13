تستعد عدد من المدن المغربية، لاستقبال تغيرات في الطقس بدءا من اليوم الأحد.
وفي ذات السياق، أعلنت مديرية الأرصاد الجوية في نشرة خاصة، عن نزول زخات مطرية رعدية قوية، في عدد من الأقاليم.
الزخات المطربة، ينتظر آن تبدأ من زوال اليوم الأحد، وإلى غاية منتصف الليل.
كانت هذه تفاصيل خبر نشرة خاصة.. زخات مطرية رعدية بعدد من المدن المغربية ابتداء من اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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