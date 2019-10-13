نشرة خاصة.. زخات مطرية رعدية بعدد من المدن المغربية ابتداء من اليوم

تستعد عدد من المدن المغربية، لاستقبال تغيرات في الطقس بدءا من اليوم الأحد.

وفي ذات السياق، أعلنت مديرية الأرصاد الجوية في نشرة خاصة، عن نزول زخات مطرية رعدية قوية، في عدد من الأقاليم.

الزخات المطربة، ينتظر آن تبدأ من زوال اليوم الأحد، وإلى غاية منتصف الليل.