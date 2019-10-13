إصابة أم وطفليها في انفجار سيارة بشارع وادي عارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت امرأة (28 عاما) وطفليها (ثلاثة وأربعة أعوام)، اليوم الأحد، بجروح وصفت بالطفيفة، في انفجار سيارة على شارع وادي عارة، قرب مفرق "حنا"، نتيجة زرع عبوة ناسفة، في "محاولة اغتيال"، بحسب ما ذكرت الشرطة.

ووصلت طواقم طبية إلى المكان، وقدمت الإسعافات اللازمة للمصابين، وجرى نقلهم إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة، لاستكمال العلاج.

وأفادت المصادر الطبية بأنه "عندما وصلنا إلى المكان وكان هناك مركبة عليها أثار انفجار على الجزء الأمامي منها".

وأضافت أن المصابة وطفليها خرجوا من السيار وتواجدوا بقربها وهم يعانون من إصابات قُدّرت بالطفيفة". وذكرت أن الطواقم قدمت الإسعافات اللازمة للمصابين وجرى نقلهم إلى المستشفى".

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بدورها، قالت الشرطة إن التحقيقات الأولية بينت أن "الحديث يدور حول محاولة اغتيال، حيث تم زرع عبوة ناسفة في السيارة"؛ دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأوضحت أن وحدة خبراء المتفجرات يعملون على تفكيك عبوة ناسفة أخرى تم زرعها في السيارة، غير أنها لم تنفجر.

يأتي ذلك فيما أغلقت الشرطة شارع وادي عارة على ضوء المظاهرة التي انطلقت في وقت سابق، ظهر اليوم، عند مدخل قرية عارة، احتجاجا على العنف والجريمة.

كما تم إغلاق الشارع من مفرق كركور حتى مفرق "حنا" في أعقاب انفجار السيارة، كما تم الإبلاغ عن أزمة مرورية خانقة عن تقاطع شارع رقم 6 وشارع 65 (مفرق عيرون).