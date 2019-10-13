مقتل 4 مدنيين في هجوم إرهابي ببوركينا فاسو

قتل 4 مدنيين في هجوم إرهابي بشمال شرق بوركينا فاسو، حسب ما أفادت مصادر أمنية.

وقال مصدر أمني لفرانس برس الأحد: "قتل 4 مدنيين، مساء السبت، بأيدي مسلحين في بلدة سامبولجا".

وتابع: "بحسب سكان، اقتحم المسلحون القرية وفتحوا النيران فيها بشكل عشوائي".

وأوضحت المصادر أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف بلدة سامبولجا، في ولاية لوروم في شمال البلاد، جاء بعد ساعات من مقتل 16 شخصا في هجوم على المسجد الكبير في سالموسي مساء الجمعة الماضي.

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ويبرز هذا الهجوم الجديد حجم الصعوبات الأمنية المتزايدة في البلد الواقع في غرب أفريقيا في مواجهة الإرهابيين.

وتواجه بوركينا فاسو المستعمرة الفرنسيّة السابقة منذ بداية 2015 هجمات إرهابية خصوصاً شمالي البلاد وشرقها، أوقعت أكثر من 570 قتيلا.

وأدت الهجمات إلى نزوح كبير للسكان خصوصا في الشمال؛ إذ تقع بعض مخيمات هؤلاء النازحين بالقرب من مدن.

وفي إطار جهودها للحد من الهجمات، مددت سلطات بوركينا فاسو في منتصف تموز/يوليو، لـ6 أشهر حالة الطوارئ السارية منذ ديسمبر/كانون الأول 2018 في معظم مناطق البلاد.

وتنصّ حالة الطوارئ على منح صلاحيات إضافية لقوات الأمن، بينها عمليّات دهم للمساكن في أيّ وقت من النهار أو الليل.