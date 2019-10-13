مقتل 24 مدنيا بقصف تركي شمالي سوريا

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رويترزالأحد 2019/10/13 07:05 م بتوقيت أبوظبي
تصاعد الدخان بعد القصف التركي على بلدة رأس العين - رويترز
قتل 24 مدنيا، اليوم الأحد، بقصف جوي تركي استهدف مدينة رأس العين بشمال شرقي سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد، إن الضربة الجوية أصابت تجمعا لمدنيين جاءوا من القامشلي إلى رأس العين؛ تضامنا مع المدينة التي تستهدفها القوات التركية في هجومها على الأكراد في شمالي سوريا.
وتواصل القوات التركية عدوانها العسكري، الذي بدأته الأربعاء الماضي، على الشمال السوري، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.
وقوبل العدوان التركي الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.
وأعلنت الإدارة الكردية في شمال سوريا، في وقت سابق السبت، نزوح ما يقرب من 200 ألف شخص بسبب الهجوم التركي الذي يستهدف قرى ومدن المنطقة.
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