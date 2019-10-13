البحرين بقمة "بيروت إنستيتيوت": الإرهاب أدى لتدهور دور المرأة

قالت سميرة رجب، المبعوث الخاص للديوان الملكي البحريني، الأحد، إن الحروب والإرهاب أدت إلى تدهور دور المرأة في المنطقة العربية.

وأكدت المبعوث الخاص للديوان الملكي البحريني، خلال كلمتها بفعاليات النسخة الثالثة لقمة "بيروت إنستيتيوت 2019"، التي انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياتها حتى غدٍ الإثنين، أن النساء هن المتأثر الأول بالصراعات في عالمنا العربي.

وأضافت رجب أن "للنساء دورا كبيرا في النهضة، مشيرة إلى أنه في العالم العربي ظلت المرأة تضطلع بمهمة البناء جنبا إلى جنب مع الرجل".

وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة لقمة "بيروت إنستيتيوت 2019"، الأحد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياتها حتى غدٍ الإثنين.

وقال الأمير تركي الفيصل الرئيس الشريك لقمة بيروت إنستيتيوت، رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية: "أشكر دولة الإمارات على استضافتها للنسخة الثالثة للقمة".

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وأكد أن استشراف المستقبل يمثل تحديا يتم التطلع لبحثه عبر استكشاف وضع المنطقة في عشرينيات القرن الحالي والاستعداد لها، معرباً عن تمنيه بأن تتسم المداولات بالصراحة والشفافية لمعالجة التحديات.





بدورها، أوضحت راغدة درغام، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة بيروت إنستيتيوت، أن التعرف على تجارب الشباب وآمالهم من أهم ما يميز هذه النسخة من القمة في أبوظبي.

وأضافت: "نفرد حيزا معتبرا خلال جلسات القمة لمناقشة القضايا الجيوسياسية جنبا إلى جنب التكنولوجيا وهموم الأجيال الجديدة".

وتجمع القمة 160 متحدثاً عالمياً وعربياً من نخبة الخبراء والمفكرين ورواد المجتمع المدني والنساء الرياديات والقيادات الشابة من 35 دولة.

وتحتفي هذه السنة بـ5 شخصيات عربية وعالمية ريادية لمعت في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والعلمية، وذلك خلال حفل بيروت إنستيتيوت لتكريم التميز الاستثنائي.

وتستضيف قمة هذا العام 250 شخصية عربية ودولية رفيعة المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وروسيا والصين وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا وشتى أنحاء المنطقة العربية.