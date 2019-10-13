عشراوي: نقل سفارة واشنطن للقدس صفعة لدعاة السلام

قالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأحد، إن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة واشنطن في إسرائيل للقدس يمثل صفعة لكل دعاة السلام في العالم.

وأضافت عشراوي، خلال كلمتها بجلسة "هل تقود أمريكا بحزم أم أنها تفوض القيادة لمتعهدين؟" في قمة بيروت إنستيتيوت 2019 المقامة في أبوظبي، أن إدارة ترامب اتخذت قرارات أحادية تخطت فيها المؤسسات الدولية والداخلية بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.

وأكدت أن المؤسسات الأمريكية لم تستطع لجم الفوضى التي تسببت بها إدارة ترامب، كما أن الولايات المتحدة فقدت الكثير من دورها حول العالم.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنه: "بالنسبة لنا كفلسطينيين نعتبر واشنطن شريكا أساسيا للاحتلال الإسرائيلي"،

عشراوي لفتت إلى أن الولايات المتحدة ستفقد قدرتها على التدخل في المستقبل إذا لم تراجع سياسات إدارة ترامب.

وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة لقمة "بيروت إنستيتيوت 2019"، الأحد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياتها حتى غدٍ الإثنين.

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وتجمع القمة 160 متحدثاً عالمياً وعربياً من نخبة الخبراء والمفكرين ورواد المجتمع المدني والنساء الرياديات والقيادات الشابة من 35 دولة.

وتحتفي هذه السنة بـ5 شخصيات عربية وعالمية ريادية لمعت في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والعلمية، وذلك خلال حفل بيروت إنستيتيوت لتكريم التميز الاستثنائي.

وتستضيف قمة هذا العام 250 شخصية عربية ودولية رفيعة المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وروسيا والصين وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا وشتى أنحاء المنطقة العربية.

ولعل أبرز الحاضرين العرب: الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، ووزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة نورة بنت محمد الكعبي، ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني غسان حاصباني.

وتضم قائمة المشاركين أيضا المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية السفير فيليب أكرمان، والأمناء العامين السابقين لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية: عمرو موسى ونبيل العربي وعبدالله يعقوب بشارة، والرئيس الأسبق لجمهورية سلوفينيا دانيلو تورك، ووزير الخارجية الليبي الأسبق محمد الدايري.

ويحضر أيضاً وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية في إمارة أبوظبي، والرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" خلدون خليفة المبارك، ووزير الخارجية المغربي الأسبق محمد بن عيسى، والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"، والمدير التنفيذي السابق للمخابرات البريطانية الجنرال جون سكارليت.

ويشارك كذلك رئيس صندوق الأبحاث السياسية والاستشارات في روسيا أندريه فيدوروف، ومدير معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية فيتالي نعومكين، ومدير معهد الصين للدراسات الدولية لان ليجن، ورئيس شركة مايكروسوفت لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سامر أبو لطيف، والرئيس التنفيذي لـ"ومضة" فادي غندور، والشريك المسؤول لمنطقة الشرق الأوسط في "بي دبليو سي" هاني أشقر.