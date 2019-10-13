"سوريا الديمقراطية": مقتل 87 مسلحا مواليا لتركيا برأس العين

قال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، الأحد، إن 78 مسلحا من القوات التركية والقوات الموالية لها قتلوا خلال اشتباكات بمنطقة رأس العين، شمالي سوريا.

وأضاف المركز، في بيان وصلت إلى "العين الإخبارية" نسخة منه، إن الاشتباكات المستمرة بين القوات الكردية والقوات التركية منذ أمس السبت أدت إلى تحرير قريتين.

وأوضح البيان أن الاشتباكات أدت أيضا إلى مقتل 31 مقاتلا وإصابة 46 من القوات الكردية.

وذكر البيان أن "الاشتباكات الدائرة أدت إلى مقتل 78 عنصرا من جيش الغزو التركي ومرتزقته، وإصابة 29 آخرين بجراح، وتدمير 7 آليات مدرعة نوع (BMB) وتدمير سيارتين عسكريتين تحملان سلاحا رشاشا من نوع دوشكا.



وفي منطقة عامودا، أوضح البيان أن مدينة الدرباسية تعرضت للقصف من قبل الجيش التركي، مشيرا إلى أن القوات الكردية ردت على مصادر النيران.





وأشار البيان إلى أن مدينة قامشلو تعرضت للقصف العشوائي منذ يوم أمس، ما أدى لمقتل مدني ووقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين.

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وفي منطقة ديريك، لفت البيان إلى مقتل مدني جراء القصف التركي على المنطقة.

أما في الحسكة، فشدد البيان على ازدياد نشاط الخلايا النائمة التي تزامنت مع العدوان التركي، حيث استهدفت السجن الذي يحتوي على آلاف الإرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي في حي الغويران بسيارة مفخخة.

وفي منطقة تل أبيض، أكد البيان على استمرار القصف الجوي والمدفعي واندلاع اشتباكات عنيفة على كل أحياء ومحيط المدينة، ما أدي لمقتل 3 بينهم جندي تركي.

وعلى محور المبروكة، نفذ الطيران التركي غارات جوية أدت لمقتل 3 أعضاء من قوات الأمن الداخلي الكردية، وفقد الاتصال مع 3 أعضاء آخرين.









وبدأت تركيا، الأسبوع الماضي عملية عسكرية ضد الأكراد شمالي شرق سوريا، في خطوة قوبلت بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.



وعقب الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب أمس لبحث العدوان التركي علي سوريا، صدر بيان ختامي أدان العدوان التركي، باعتباره خرقاً لميثاق الأمم المتحدة ويمثل تهديداً للأمن العربي والدولي.

وحمّل البيان تركيا المسؤولية الكاملة لعدوانها غير المبرر على سوريا، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي على الأراضي السورية.