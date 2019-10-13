ميركل تطلب من أردوغان ضرورة وقف العملية العسكرية التركية في سوريا فورا

قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة أنجيلا ميركل طلبت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية يوم الأحد ضرورة وقف العملية العسكرية التركية في شمال سوريا على الفور.
وقالت المتحدثة في بيان ”المستشارة طلبت وقفا فوريا للعملية العسكرية“.
وأشارت المتحدثة إلى أن المكالمة الهاتفية جرت بناء على طلب من أردوغان.
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