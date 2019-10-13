الان تتابع ترامب: "الخزانة الأمريكية" مستعدة للمضي قدما في فرض عقوبات على تركيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن وزارة الخزانة الأمريكية مستعدة للمضي قدما في فرض عقوبات على تركيا، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

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