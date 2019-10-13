الان تتابع بينهم 5 مدنيين.. مقتل 9 في ضربة للعدوان التركي على مدينة رأس العين السورية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن العدوان التركي شن ضربة على مدينة رأس العين السورية، أسفرت عن سقوط 9 قتلى بينهم 5 مدنيين، اليوم الأحد.
وأضاف مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن الضربة أصابت تجمعا لمدنيين جاءوا من القامشلي إلى رأس العين تضامنًا مع المدينة التي
تستهدفها القوات التركية في عدوانها على القوات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا.
وقال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية إن “قافلة مدنية” هوجمت.
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