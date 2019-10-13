المتحدث العسكري المصري: ما لا يتحقق بالسياسة يتحقق بالحرب

المتحدث العسكري المصري

القاهرة - الخليج 365

وأضاف في تصريحات - رصدها "الخليج 365" - "وهناك معارك أخرى يخوضها رجال الخارجية المصرية في ميدان الدبلوماسية".

وأضاف "ما لا يتحقق بالسياسة يتحقق بالحرب .. ثم يتم استكماله بالمفاوضات".

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