عاجل.. الإمارات تُوجه صفعة مدوية لقطر

الأحد 13 أكتوبر 2019

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، على تحفظ قطر على البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب بشأن العدوان التركي على سوريا.



وقال في تغريدة عبر "تويتر": "رسالة القاهرة واضحة وصريحة، فالعزلة السياسية وتهميش الموقع والخروج عن الإجماع نتيجة طبيعية حين تبيع سيادتك وترتهن أمنك ويعزلك محيطك، رسالة ناصحة ولعلهم يدركون" – في إشارة لقطر-.

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وتحفظت قطر والصومال على البيان الختامى لوزراء الخارجية العرب، بشأن أزمة العدوان التركي على سوريا، خلال الجلسة الختامية للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب وهو ما يعد دليل على دور قطر تعقيد كل المشاكل العربية، والوجود داخل الجامعة العربية لمكافحة حل مشاكل الشعوب.