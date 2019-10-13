توجّه رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، إلى "اللبنانيين المصابين بداء اسمه الرئيس السوري بشار الأسد"، قائلًا: "يمكنهم زيارة مستشفى العلاج في ​موسكو​ بإشراف الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا نبشّرهم أنّ رؤساء دول قد عولجوا بنجاح وفي طليعتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لذا فليتصلوا على الرقم 7904658934. الشفاء شبه مضمون إلّا للبعض القليل، والأسعار مدروسة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: اللبنانيون المصابون بداء بشار الأسد يمكنهم زيارة مستشفى العلاج بموسكو حيث عولج ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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