الدفاع المدني أخمد حريقا في بلدة مزرعة العكارية

عناصر ومتطوعي ​الدفاع المدني​ في مراكز الدفاع المدني الأربعة: ديرجنين، خريبة الجندي، البيرة والقبيات، تمكنوا من اخماد الحريق الذي إندلع في خراج بلدة مزرعة العكارية.

وقد سببت سرعة الهواء في اتساع دائرة الحريق ليطال مساحات كبيرة من الأعشاب اليابسة والحرجية والأشجار المثمرة المختلفة وأشجار الكينا والزيتون وامتد الحريق ليلامس حوالى أربعة منازل وعددا من صناديق قفير النحل.

ويعمل عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في المراكز الأربعة على تبريد المساحات التي إحترقت خوفا من إشتعالها مجددا.

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