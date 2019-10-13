القواس: موقف باسيل بالجامعة العربية يعبر عن رأي اغلبية الشعب اللبناني

حيا عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان محمد شاكر القواس الموقف الطبيعي لوزير الخارجية جبران باسيل في جامعة الدول العربية، معتبرا انه يعبر عن رأي أغلبية الشعب اللبناني وقناعاته التاريخية ومصالحه الإستراتيجية ، مشيرا الى أن موقف رئيس الحكومة سعد الحريري وبعض نواب المستقبل يعبر عن رأي شخصي وحزبي لا يمثل اغلبية أراء الأحزاب المكونة للحكومة، لافتا الى أن أي تجاهل الى واقع العلاقات المصيرية بين سوريا ولبنان يمثل حالة إنفصام سياسي مدمر للمصلحة الوطنية اللبنانية.

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