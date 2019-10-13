الدفاع المدني أخمد حريقا في بلدة بيت الحاج العكارية

اندلع حريق في أراضي بلدة بيت الحاج العكارية بالقرب من المنازل، وقضى على مساحة من الأرض العشبية اليابسة وامتد ليطال مساحة من أشجار الزيتون، وقد سارع الى المكان عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز خريبة الجندي، وعملوا على تطويقه وتمكنوا من إخماده قبل وصوله الى المنازل والى الأراضي المجاورة.

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