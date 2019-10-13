ميقاتي: نسبة التصويت بالمجلس الشرعي تدل على روح المسؤولية

رأى رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ أن نسبة التصويت التي لامست التمام في المجلس الشرعي في طرابلس كما في العاصمة بيروت إنما تدل على روح المسؤولية والحرص على الديمقراطية كما على الحرص على تفعيل دور المجلس في إدارة شؤون المسلمين. أهنئ جميع من فاز وأتمنى لهم السداد في العمل، فكلنا في عبادة الله سواء، وفي حب الوطن أنداد.

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