أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في تل الأبيض- بعلبك، المدعوَين "م. ط" و"غ. د"، لإقدامهما بتاريخ 10 تشرين الأول 2019 على خطف المواطن داني التن، أثناء قيادته سيارته نوع "جيب شيفروليه" في البساتين في زحلة، والتعرُّض له بالضرب وتركه على طريق عام بلدة بوداي، وسلبه سيارته بعد انتحالهما صفة أمنيّة".
وأوضحت في بيان، أنّ "التحقيق مع الموقوفين بوشر بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف شخصين في بعلبك لإقدامهما على خطف مواطن وضربه وسلبه سيارته بزحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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