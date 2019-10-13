جورج عون: الحدت كانت وستبقى وفية للرئيس عون وباسيل حفظ الأمانة

شدّد رئيس ​بلدية الحدت​ ​جورج عون​، على أنّ "الحدت كانت وستبقى وفيةً لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​، وهي على عهدها خلفه وإلى جانبه وأمامه".

وتوّجه إلى رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​، قبيل البدء بالاحتفال المركزي الّذي يقيمه "التيار الوطني" في ذكرى "13 تشرين"، في ساحة بلدة الحدت، لافتًا إلى أنّ "في ضميرنا ووجداننا، لا نفصل ونميّز بين شخصك وشخص الرئيس عون، ولا نرى فيك سوى فكره وعقله وتركام إرثه، وفيك يصحّ القول: الأمانة حفظتها، ولذلك يصوَّب عليكما بالشائعات والأكاذيب، لكن كلاكما أبيض ناصع".

وركّز عون على أنّ "الحدت الّتي تعتزّ بتاريخها السيادي، ترفع معكم الصلاة من أجل لبنان وشعبه، ونسأل مريم العذراء أن تجعل عينها على الرئيس عون وباسيل، وقد عاهدا مع المخلصين على تكريم الشهداء من خلال تحقيق الأهداف الّتي من أجلها استشهدوا".