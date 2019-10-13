معلمو الأساسي عرضوا لشهيب ملف مستحقات دوام بعد الظهر

التقت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي، وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​ في منزله في عاليه، في حضور مستشاره صلاح تقي الدين، وكان بحث في قضية دفع مستحقات المعلمين لدوام بعد الظهر.

ولفتت الهيئة في بيان لها إلى أن شهيب "أكد لوفد الرابطة أن المال أصبح موجودا وسيتم تسديد كامل المستحقات في القريب، على ألا يتعدى الشهر كحد أقصى فور الانتهاء من المعاملات الإدارية والمصرفية، ويكون كل المعلمين بدوام بعد الظهر حصلوا على كامل مستحقاتهم".

وأكدت أن "الرابطة ستقف بجانب الزملاء المستعان بهم والمعلمين لدوام بعد الظهر، ولهم الحق في إعلان الإضراب في حال عدم دفع المستحقات، وستدعم وتؤيد أي خطوة يقومون بها للوصول الى حقوقهم".