المفتي دريان يصادق على نتائج انتخابات المجلس الشرعي

صادق مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان على نتائج انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى التي جرت في بيروت والمناطق اللبنانية كافة وقد فاز في الانتخابات عن محافظة بيروت: محمد طلال انيس بيضون، وسيم محمد المغربل، وائل خالد شبارو، عبد الله رسول شاهين، مصطفى فائز خير، محمد زهير دندن، زياد احمد الصاحب، فؤاد احمد زراد.
عن محافظة الشمال: عمر عبد الاله ميقاتي، بلال راغب بركة، احمد عبد القادر امين، أسامة مصطفى كمال طراد، فايز مصطفى سيف، ربيع محمد دندشي، أمير احمد برهان رعد.
عن محافظة عكار: وسيم غاندي المرعبي.
عن محافظة جبل لبنان: رئيف يونس عبد الله، محمد بهيج منصور.
عن محافظة البقاع: عبد الرحمن يوسف شرقية، محمد شحادي الصميلي.
عن محافظة صيدا: عبد الحليم سعد الدين الزين، محمد موفق ابراهيم الرواس، فايز صلاح الدين بعاصيري.
عن قضائي حاصبيا ومرجعيون: حسن إسماعيل دلي.
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