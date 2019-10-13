ميركل طالبت اردوغان بوقف فوري للعملية التركية بسوريا: تهدد بعودة داعش للواجهة

أعلن مكتب المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، أنّ الأخيرة "طالبت الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، خلال اتصال هاتفي، بوقف فوري للعملية العسكرية في شمال ​سوريا​".

وأوضح في بيان، أنّ "ميركل ركّزت على أنّ العملية تهدّد بدفع كثير من السكان للفرار من منازلهم، وأنّها تحمل كذلك خطر زعزعة الاستقرار في المنطقة وعودة تنظيم "داعش" إلى الواجهة".

وكانت قد أعلنت ​فرنسا​ وألمانيا السبت قرارهما تعليق تصدير الأسلحة إلى تركيا على خلفية العملية الّتي تشنّها على ​وحدات حماية الشعب الكردية​ في سوريا، والّتي أطلقت عليها اسم "نبع السلام".