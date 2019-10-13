شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب تطالب بتجنيب مرتبات العاملين على الصناديق.. والمالية: ده اللى بيحصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تجنيب مرتبات العاملين على الصناديق والحسابات بالمحافظات مع بداية كل سنة مالية، لتأمين حصول العاملين على مرتباتهم.
من جانبه علق محمد عبد الفتاح ممثل المالية، قائلا:"نفذنا هذا الأمر منذ أول السنة لمالية الحالية، حيث تم تجنيب مرتبات العاملين بالمحافظات الصادرة من الصناديق الخاصة بالمحافظات من بداية السنة المالية".
جاء ذلك ردا على ما أثاره عدد من النواب خلال اجتماع اللجنة من أن هناك تأخر فى مرتبات العمالة المؤقتة بالصناديق والحسابات الخاصة، خلال مناقشة لجنة الخطة ووالموازنة بالبرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتخصيص نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
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