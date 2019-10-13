شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تكشف للبرلمان تطور أرصدة صناديق المحليات خلال الـ4 سنوات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد الفتاح ممثل وزارة المالية، عن أرصدة صناديق المحليات خلال الأعوام الأربع الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الأرصدة هى فوائض لدى الصناديق فى نهاية كل سنة مالية بعد الانفاق منها على مرتبات العاملين بها والاستثمارات.

وأوضح ممثل المالية، أن هذه الأرصدة بلغت خلال 30/2016 نحو 8,7 مليار جنيه وفى 30/6م2017 نحو 7,2 مليار جنيه وفى 30/6/2018 نحو 8,2 مليار جنيه وفى نهاية 2019 بلغت 4,6مليار جنيه.

جاء ذلك ردا على مطالبة عدد من أعضاء لجنة الخطة خلال اجتماعها اليوم، استثناء أرصدة صناديق المحليات من خصم نسبة من أرصدتها لصالح الخزانة.

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وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة، إن مشروع القانون تتقدم به الحكومة كل عام، لافتا إلى أن انخفاض أرصدة الصناديق بالمحليات خلال4 سنوات من 8,4 مليار إلى 4,6 جنيه يحتاج إلى تفسير.

يذكر أن لجنة الخطة ناقشت اليوم خلال اجتماعها مشروع فانون مقدم من الحكومة، بتخصيص نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

وينص القانون على خصم نسب تتراوح من 5%الى 15% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة وفوائض الهيئات الاقتصادية والخدمية لدعم الموازنة.