شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تطالب المالية بتقديم تقرير لأرصدة الصناديق الخاصة حتى 30/6/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة الخطة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى وزارة المالية، بتقديم إحصائية للجنة عن عدد الصناديق الخاصة وأرصدتها حتى 30/6/2019.

من جانبه قال محمد عبد الفتاح ممثل وزارة المالية، انه لأول مرة فى مصر تم عمل قاعدة بيانات بالصناديق والحسابات الخاصة تتضمن اسم كل صندوق والرصيد ورقم الحساب، مشيرا إلى إنها موجودة باللجنة الاقتصادية.

وعقب الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة والنائب ياسر عمر وكيل اللجنة، مطالبين بتحديثها حتى 30/6/2019.

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يذكر أن لجنة الخطة ناقشت اليوم خلال اجتماعها مشروع فانون مقدم من الحكومة بتخصيص نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الى الخزانة العامة للدولة.

وينص القانون على خصم نسب تتراوح من 5% إلى 15% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة وفوائض الهيئات الاقتصادية والخدمية لدعم الموازنة

واستثنى القانون من الخصم المشروعات البحثية وحسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.