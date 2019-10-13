شكرا لقرائتكم خبر عن الخيانة ليها ناسها..إخوان سوريا يؤيدون العدوان التركى على سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقا الخيانة لها ناسها.. جماعة الإخوان فى سوريا، أصدرت بيانًا حول العدوان التركى على سوريا، تضمن كلمات مليئة بالشعارات الرنانة والمصطلحات الوطنية ضد الإحتلال ، إلا أنها فى السياق رحبت ودعمت صراحة للعدوان التركى على سوريا، معتبرة ذلك توجه حميد - على حد وصف البيان .
دعم إخوان سوريا للعدوان التركى على سوريا، جاء خلال انعقاد الدورةُ العادية الثانية لمجلس الشورى في جماعة الإخوان في سورية، دعت خلالها لتحرير سوريا من الاحتلال بالإمكانيات المتاحة، وفى الوقت ذاته رحبت باحتلال تركيا لشمال سوريا.
وقالت الجماعة الخائنة فى بيان - يجب أن يدرس فى أصول الخيانة - :" إننا نرفضُ التدخُّلَ بشؤون بلدِنا سورية، تحت ذريعةِ محاربةِ الإرهاب، فكُلُّ حربٍ ضدّ الإرهاب لا تبدأ بِرُعاتِه، وبالإرهابيين الحقيقيين، الذين احتلّوا البلاد، وأمعنوا في تدميرها وتشريدِ شعبِها وقَتْلِ رجالـِها ونسائها وأطفالـِها، وتجريبِ أسلحتِهِم الفتّاكةِ (بما في ذلك أسلحة التدمير الشامل) على مستشفياتـِها ومساجِدِها ومَدارِسِها ومخابِزِها وأسواقِها الشعبية.. كلُ حربٍ لا تبدأ بهؤلاء الإرهابيين المجرمين، إنما هي عَبثٌ وتضليلٌ ورعايةٌ للإرهاب وليست حرباً عليه".
وأضافت الجماعة ، :" أننا ندعمُ التوجُّهَ التركيَّ لإقامة المنطقةِ الآمنة، التي تـُحقِّقُ الأمنَ والأمانَ لشعبنا على أرضه، وتقطعُ دابرَ الإرهابِ الإجراميّ، وتُحبِطُ خُطَطَ الانفصاليين الذين يُهدِّدون وحدةَ الترابِ السوريّ.
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