شكرا لقرائتكم خبر عن فهد ال ثانى : عزمى بشارة فى أسعد حالاته بسبب تزايد الشرخ بين قطر والخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، تزايد درجة التطبيع القطرى الإيرانى، مشيرا إلى أن عزمى بشارة – مستشار أمير قطر تميم بن حمد – سعيد بتزايد الشرخ بين الدوحة وإخوانها العرب.

وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":"جاري نقل إبل تميم بن حمد من ديار إخوان نوره إلى إيران!..طبعا في هذه الاثناء تميم مشغول باللعب في ألعاب ومراجيح كأس العالم".

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وتابع ابن عم تميم بن حمد قائلا :"أما عزمي بشارة فهو في أسعد حالاته الآن بسبب تزايد الشرخ بين قطر وإخواننا في الخليج وسيستمر هذا التباعد الى ينتهي بسقوط خونة الامة بإذن الله".