مدرس كفر الشيخ اكتشف زواجه بالصدفة خلال استخراج قيد عائلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

توجه مدرس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، لاستخراج قيد عائلي، ليكتشف أنه تزوج من سيدة وانفصل عنها دون علمه، فتوجه مسرعًا وأقام دعوى قضائية أمام محكمة قلين لشئون ضد مأذونية قلين، نظرًا لوجود قسيمة طلاق.

وتبين من تفاصيل الدعوى، أن المدرس ويدعى "محمود م.ع.ن"، يقيم بمركز قلين، توجه إلى سجل مدني مركز قلين، لاستخراج قيد عائلي، فاكتشف زواجه بسيدة تدعى "إيمان ن.ع.م"، تقيم بمصر الجديدة بالقاهرة، وحدث انفصال بينهما بموجب قسيمة طلاق.

من جانبه أكد أحمد العطار، محامي المدرس، أن موكله اختصم في دعواه أمام محكمة قلين لشئون الأسرة، مأذونية قلين لكشف حقيقة الواقعة، والتحقيق فيها لإثبات كيفية زواجه وطلاقه بأخرى دون علمه، وفق ماجرى ثبوته في القيد العائلي، ومستند رسمي "قسيمة طلاق".

وأضاف المحامي، في حال ثبوت ذلك، فان الواقعة تعد جريمة تزوير، يعاقب عليها المتسبب، وفقا لأحكام القانون.