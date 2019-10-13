بالصور.. العثور على ٧ توابيت أثرية بـ"العساسيف" غرب الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:
قال مصدر بقطاع آثار الأقصر، إن البعثة المصرية العاملة في منطقة العساسيف بالبر الغربي، عثرت على ٧ توابيت.
وأوضح المصدر، أنه أثناء قيام أفراد البعثة العاملة في منطقة العساسيف برفع التراب بحثاً عن مقابر أثرية، عثروا على التوابيت السبعة، مشيراً إلى أن أفراد البعثة انتظروا وصول وزير الآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لفتح التوابيت.
يشار إلى أن منطقة العساسيف، تقع على بعد ٣٠٠ متر من معبد حتشبسوت وتحتوي على العديد من المقابر الأثرية المكتشفة والغير مكتشفة، وتضم المقابر المكتشفة مقابر من الأسرات 18 و 25 و 26 ، والتي تغطي الفترة من 525 إلى 1550 قبل الميلاد.
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