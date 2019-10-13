بالصور.. تلاميذ ابتدائي يشيعون جثمان زميلهم في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم
شيع العشرات من تلاميذ مدرسة الشهيد هاشم سليم الابتدائية، جثمان زميلهم الذي وافته المنية، اليوم الأحد.
وتوفى يوسف البساطي، التلميذ بالصف الخامس الابتدائي، جراء حادث سير أليم، في الوقت الذي أعلن فيه عدد من المعلمين ميعاد الجنازة، وحرصت إدارة المدرسة على المشاركة في تشييع الجثمان.
وقال محمد كرات، أحد جيران أسرة الفقيد، إن الطفل يوسف كان محبوبًا من الجميع وحظي بحب واحترام زملائه ومعلميه، الذين أصروا على تقديم واجب العزاء.
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