مقتل 5 من عناصر الشرطة جراء هجوم مسلح فى النيجر

لقى خمسة شرطيين مصرعهم فى النيجر، جراء هجوم نفذته مجموعة من المسلحين، واستهدف الشرطيين الذين كانوا فى مهمة بقرية "أبار" فى بلدية "سنام" الكائنة بالقرب من الحدود مع مالى. الكائنة بالقرب من الحدود مع مالى. Advertisements وذكر راديو (فرنسا الدولى) اليوم الأحد، أن قوات الشرطة النيجرية فقدت خمسة من عناصرها التابعين لفريق مراقبة العمل السريع والاستجابة، كما دُمِّرت سيارتهم، خلال مواجهات اندلعت مع عناصر مسلحة. من عناصرها التابعين لفريق مراقبة العمل السريع والاستجابة، كما دُمِّرت سيارتهم، خلال مواجهات اندلعت مع عناصر مسلحة. يُذكر أن بلدية "سنام" الواقعة شمالى ولاية "أبالة" النيجرية أصبحت منذ فترة منطقة نشاط للإرهابيين

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