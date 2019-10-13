ملك الأردن يبحث مع رئيس الوزراء البلغاري العلاقات الثنائية

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد مع رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
ضرورة تعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والتعليمية والسياحية، والتعدين والصناعات الدوائية، والتدريب التقني.
وجرى خلال المباحثات حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية - التأكيد على
وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما تناولت المباحثات الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.
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