وزير الدفاع الأمريكي: ترامب أمر بسحب ألف جندي من شمال سوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأحد إن الرئيس دونالد ترامب أمر بسحب نحو ألف جندي أمريكي "متبقين " من شمال سوريا، وذلك في أعقاب الاضطرابات التي حدثت جراء الأمر الأولي بتراجع

بعض الجنود الأمريكيين عن الحدود التركية مع سوريا.



وقد أوردت النبأ قناة " سي إن إن " الإخبارية الأمريكية.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دافع عن

قراره بسحب القوات من شمال شرق سوريا، بدعوى إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لحماية حدودها.



يذكر أن تركيا قد بدأت يوم / الأربعاء / الماضي عدوانها على شمال سوريا، مما أسفر حتى الآن عن سقوط عشرات القتلى بين المدنيين، ونزوح مئات الآلاف من مناطق العدوان.