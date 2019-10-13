وزير الخارجية يزور 4 دول أوروبية

توجه سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد إلى العاصمة النمساوية فيينا، في مستهل جولة تشمل أيضًا منطقة شرق أوروبا.

ومن المقرر أن يتوجه "شكري" إلى كلٍ من كرواتيا وليتوانيا ولاتفيا، في إطار تعزيز العلاقات وحرص مصر على استكشاف آفاق جديدة للتعاون مع المزيد من الشركاء الدوليين.



وأكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزير من المقرر أن يلقي محاضرة في "رابطة السياسة الخارجية والأمم المتحدة في النمسا" حول السياسة الخارجية لمصر، وذلك بدعوة من "ولفجانج شوسيل" المستشار الفدرالي الأسبق للنمسا، وبحضور كبار المسئولين النمساويين

في كل من المستشارية ووزارة الخارجية والبرلمان النمساوي، فضلًا عن مديري المنظمات الدولية في فيينا.



وأوضح أن شكري سيتوجه بعد ذلك إلى العاصمة الكرواتية زغرب، حيث يلتقي مع الرئيسة الكرواتية "كوليندا غرابار كيتاروفيتش"، بالإضافة إلى رئيس الوزراء "أندريه بلينكوفيتش". كما يعقد مشاورات سياسية مع نظيره الكرواتي “جوردان جريتش رادمان" لبحث الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وفيما يتعلق بزيارة شكري إلى ليتوانيا، من المقرر أن يترأس وفد مصر في أعمال اللجنة

المشتركة بين مصر وليتوانيا، بمشاركة وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، التجارة والصناعة، الاستثمار والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.كما سيتم التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال الزراعة، وبحث أوجه التعاون المختلفة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.ويعقد سامح شكري لقاءات مع كل من "ألجيرداس ستونتشايتس" مستشار حكومة جمهورية ليتوانيا، و" ليناس لينكفيتشوس" وزير الخارجية، و" أستا سكيسجيريتا" مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الخارجية، فضلًا عن أعضاء لجنتي الشئون الخارجية والأوروبية بالبرلمان الليتواني.



ويختتم جولته إلى شرق أوروبا بزيارة لاتفيا، حيث يعقد مباحثات ثنائية مع كل من "إيجليس ليفيتس" رئيس جهورية لاتفيا، و"إينارا مورنيس" رئيسة البرلمان، و"إدجار رينكفيتش" وزير الخارجية، وذلك لمناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا محل اهتمام الجانبين.