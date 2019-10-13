الكويت تدين بشدة الهجوم الإرهابى على أحد المساجد شمالى بوركينا فاسو

أدانت الكويت بشدة، الهجوم الإرهابى الذى استهدف المسجد الكبير فى مدينة سالموسى شمالى بوركينا فاسو، والذى أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

جاء ذلك فى برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، إلى رئيس بوركينافاسو روش مارك كابوري، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا هذا الهجوم الارهابى

الشنيع، الذى استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، والتعدى على حرمة بيوت الله تعالى.

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وأكد أمير الكويت موقف بلاده الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث نائب الأمير وولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء مماثلتين إلى رئيس بوركينافاسو.

وعلى صعيد اخر، بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بسقوط عدد من الضحايا والمصابين، إثر حرائق الغابات التى اجتاحت عددا من المدن فى ولاية كاليفورنيا، وألحقت أضرارا كبيرة فى المرافق العامة والممتلكات.