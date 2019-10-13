حميدتى يتوجه لجوبا للبحث عن تسوية سلمية مع الجماعات المسلحة

توجه محمد حمدان دقلو "حميدتى"، نائب رئيس المجلس السيادى فى السودان، اليوم الأحد، إلى عاصمة دولة جنوب السودان “جوبا”، للبحث عن تسوية سلمية مع الحركات المسلحة.



ورفضت الجبهة الثورية، وهى أكبر فصيل مسلح، الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو، حركة تحرير السودان – مناوى، وحركة العدل والمساواة”، الوثيقة الدستورية التى أفضت إلى هياكل

السلطة الانتقالية.



ويقود حميدتى وفدًا رفيع المستوى، فى ظل تفاؤل كبير بإنجاز السلام، وفقًا لصحيفة باج نيوز السودانى.



وكانت السلطة الانتقالية، والحركات المسلحة توصلت الشهر الماضي إلى توافقات من شأنها إرساء السلام في السودان بصورة مستدامة.

