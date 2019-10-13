الجبير: اسعودية ليست وراء ما يشتبه بأنها ضربة استهدفت ناقلة نفط إيرانية

قال وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأحد، إن المملكة ليست وراء ما يشتبه بأنها ضربة استهدفت ناقلة نفط مملوكة لإيران فى البحر الأحمر.
سلوك مثل هذا أبدا، وإن هذه ليست هى الطريقة التى تعمل بها، ولم يكن هذا أسلوبها فى السابق.
وقال التلفزيون الرسمى الإيرانى، إن الناقلة قُصفت بصواريخ يوم الجمعه، لكنه نفى تقارير عن انطلاقها من السعودية.
وقال الجبير فى تصريحات للصحفيين فى الرياض، إن المملكة لا تشارك فى
وتابع قائلا، إن القصة لا تزال غير كاملة، داعيا للتريث ومعرفة ما حدث قبل القفز إلى استنتاجات.
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