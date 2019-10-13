مسئول كردي: علمنا من "تويتر" عن انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا

أكد مسئول استخباراتي كردي لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، لم تبلغ المقاتلين الأكراد عن قرارها سحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا.
وذكر المسؤول الذي لم تكشف المجلة عن اسمه أن المقاتلين الأكراد، وهم الحليف الرئيسي للولايات المتحدة فيهذه الحرب، علموا من "تويتر" عن قرار ترامب سحب القوات من منطقة العملية التركية في شرق الفرات وعدم التدخل في الصراع.
وأكد المسؤول أن هذه الأنباء استدعت حالة من الصدمة لدى القيادة الكردية،
وأعلن ترامب عن قراره الأحد الماضي عقب اتصال هاتفي أجراه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ورأى فيه كثيرون خيانة للمقاتلين الأكراد من قبل الإدارة الأمريكية.
وأكدت "نيوزويك" أن قرار ترامب كان مفاجئا ليس لحلفاء واشنطن الإقليميين فحسب، بل ولكثير من المسؤولين المعنيين بالملف السوري في الولايات المتحدة.
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