وزير الدفاع الأميركي: نستعد لسحب كل قواتنا الباقية من شمال سوريا

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، اليوم الأحد، في مقابلة مع قناة أميركية، إن الولايات المتحدة تستعد لإجلاء نحو ألف جندي أميركي من شمال سوريا.

وجاء ذلك التصريح بعد أن غيّر الرئيس دونالد ترامب السياسة المتبعة فجأة وسحب بعض القوات الأميركية، التي كانت في المنطقة لدعم القوات الكردية في قتال تنظيم "داعش" الإرهابي.

وساعد قرار ترامب في إفساح المجال لتركيا لشن هجوم على قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

وقال إسبر في مقابلة مسجلة مع البرنامج: "في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة علمنا أن (الأتراك) يعتزمون على الأرجح مد هجومهم إلى مسافة أبعد في الجنوب والغرب ممّا كان مخططاً في البداية".

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وتابع قائلاً "وعلمنا أيضاً في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أن ... قوات سوريا الديمقراطية تسعى لإبرام اتفاق... مع السوريين والروس لشن هجوم مضاد على الأتراك في الشمال".

ووصف الوزير وضع القوات الأميركية بأنه "لا يمكن أن يستمر كما هو عليه". وقال إسبر إنه تحدث مع ترامب الليلة الماضية، وإن الرئيس وجّه الجيش الأميركي إلى "البدء في سحب مدروس للقوات من شمال سوريا".