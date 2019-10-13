قال مصدر دبلوماسي إن ما لا يقل عن ثلاث قذائف هاون استهدفت مطار مقديشو الدولي، اليوم الأحد، ممّا أسفر عن إصابة ستة أشخاص.
ويضم المطار مجمعاً لعدد من السفارات إلى جانب مقري بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وأكد مصدر بالأمم المتحدة في مقديشو الهجوم، لكن لم يتسن له تحديد عدد المصابين.
اقرأ أيضاً... واشنطن تعيد فتح سفارتها في الصومال بعد عقود من إغلاقها
وقال سكان يعيشون في محيط مجمع المطار إنهم شاهدوا إطلاق عدة قذائف هاون.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. ولم يتسن الحصول على تعليق من بعثة الأمم المتحدة أو الحكومة الصومالية.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق قذائف هاون على مطار مقديشو الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.