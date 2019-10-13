إطلاق قذائف هاون على مطار مقديشو الدولي

قال مصدر دبلوماسي إن ما لا يقل عن ثلاث قذائف هاون استهدفت مطار مقديشو الدولي، اليوم الأحد، ممّا أسفر عن إصابة ستة أشخاص.

ويضم المطار مجمعاً لعدد من السفارات إلى جانب مقري بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وأكد مصدر بالأمم المتحدة في مقديشو الهجوم، لكن لم يتسن له تحديد عدد المصابين.

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وقال سكان يعيشون في محيط مجمع المطار إنهم شاهدوا إطلاق عدة قذائف هاون.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. ولم يتسن الحصول على تعليق من بعثة الأمم المتحدة أو الحكومة الصومالية.