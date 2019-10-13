لقاء مرتقب بين السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي في موسكو بشأن "سد النهضة"

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن اتفاق مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على عقد لقاء في موسكو لحل أزمة سد النهضة.

وقال السيسي في ندوة تثقيفية اليوم، إن "مصر تعمل على تعظيم المتاح من المياه عبر محطات تحلية المياه"، إلّا أنه حّذر في الوقت نفسه من أنه "وفقاً للمعايير الدولية فإننا قد دخلنا مرحلة الفقر المائي".

وكانت الرئاسة المصرية أفادت أمس الأول الجمعة، بأن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي إن "الاتصال تضمن التأكيد على أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة، سعياً للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينها".