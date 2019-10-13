اشتية: سنمنع إسرائيل من اقتحام المنطقة “أ” بأجسادنا

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أعرب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية عن تصميم السلطة الفلسطينية على التصدي لأي محاولات إسرائيلية لاقتحام المنطقة “أ” الخاضعة لسيطرتها المدنية والأمنية بالضفة الغربية.
وقال اشتية لصحيفة “القدس” الفلسطينية أمس السبت: “سنمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام مناطق “أ” ليس بالعنف وإنما بأجسادنا”.
وحمل رئيس الوزراء الفلسطيني إسرائيل المسؤولية عن اجتياح المناطق الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية، في انتهاك للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، مشددا على أن الفلسطينيين “سيكسرون الأمر الواقع”.
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وتنص اتفاقية أوسلو الثانية المبرمة عام 1995 على تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق “أ” و”ب” و”ج”.
وتشمل المنطقة “أ” التي تضم نحو 18% من أراضي الضفة، جميع المدن الفلسطينية والمناطق المحيطة بها، مع عدم وجود مستوطنات إسرائيلية فيها.
ويعد الدخول إلى هذه المنطقة محظورا على جميع المواطنين الإسرائيليين بموجب القانون الإسرائيلي، دون تواجد الجيش الإسرائيلي فيها، غير أنه يشن من حين إلى آخر عمليات ومداهمات في بعض أنحائها.
المصدر: “القدس”
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