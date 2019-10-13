كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثيون يختطفون المدنيين في خمس محافظات يمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت ميليشيات الحوثيين التي تدعمها إيران حملاتها على السكان والمسافرين في خمس محافظات يمنية على مدار الأيام القليلة الماضية، وفقًا لمصادر حقوق الإنسان ومصادر حقوق الإنسان.

واستهدفت حملات الحوثيين العديد من المعارضين في محافظات الجوف وصنعاء وذمار وتعز والبيضة، في إطار استمرار سياسة الجماعة الرامية إلى ترويع السكان.

ووفقًا للمصادر، فإن الإجراءات الحوثية القمعية امتدت لتصل إلى القطاعين التعليمي والصحي من خلال قرارات الفصل التعسفي الصادرة عن الخدمة المدنية ضد عشرات الموظفين.

وأوضحت المصادر أن قرارات الفصل استهدفت أكثر من 200 موظف في مكتب وزارة التعليم الخاضع لسيطرة المجموعة، إضافة إلى ستة أطباء في محافظة محويت.

وفي غضون ذلك، أكدت ميليشيات الحوثي أنها ألقت القبض على 64 مدنيًا في عشرة أيام فقط في محافظات الجوف وتعز وذمار والبيضة وتعز، مدعية أنهم موالون للحكومة الشرعية والتحالف الذي يدعمها.

وكشفت المصادر الرسمية لجماعة الحوثي أيضًا أن أعضائها، الذين تم نشرهم في نقاط تفتيش الحوثيين، واختطفوا عشرات الركاب الذين كانوا يخرجون بين المحافظات.

وفقًا لمصادر الحوثي نفسها، اختطفت المجموعة 10 مدنيين في محافظة الجوف وستة في صنعاء بدعوى أنهم كانوا في طريقهم إلى مأرب للانضمام إلى صفوف الشرعية.



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