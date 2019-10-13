كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدد من عائلات مسلحي داعش يفرون من مخيم عين عيسى بعد القصف التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حوالي 100 شخص نساء ينتمون إلى داعش وأطفالهن- هربوا من معسكر تحرسه قوات الأمن السورية بقيادة الأكراد في شمال سوريا.

ونقلًا عن مصادر في مخيم عين عيسى، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن هناك حالة من "الفوضى" في الداخل.

وقال مسؤول قوات الدفاع الذاتى، "مارفان كاميشلو" إن قوات الأمن بقيادة الأكراد ليس لديها حراس كافيين للمخيم.

وقال لرويترز: "أضعفت حراسة المخيم بالفعل اليوم الأحد عندما أضعفت بالفعل القذائف التركية في مكان قريب مما أضعف بالفعل بسبب إعادة نشر القوات على الخطوط الأمامية مما أدى إلى فرار بعض الأفراد الباقين."

وقالت الأمم المتحدة اليوم الأحد أن القتال بين القوات التي تقودها تركيا والميليشيات الكردية أدى إلى نزوح أكثر من 130.000 شخص من المناطق الريفية حول مدينتي تل الأبيض ورأس العين الواقعتين بشمال سوريا.

وفي بيان له، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ووكالات الإغاثة الأخرى يقدر أن ما يصل إلى 400000 مدني في منطقة الصراع السورية قد يحتاجون إلى المساعدة والحماية في الفترة المقبلة.

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واستهدفت القوات التركية المناطق المحيطة ببلدين على الحدود السورية بقصف جديد اليوم الأحد، حيث تواصلوا هجومهم على الميليشيات الكردية لليوم الخامس في مواجهة معارضة دولية شرسة.

والهدف المعلن لتركيا هو إقامة "منطقة آمنة" داخل سوريا لإعادة توطين العديد من 3.6 مليون لاجئ حرب سوري تستضيفهم.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن المزيد من النازحين كانوا يصلون إلى مراكز التجميع، وتأثر أكثر من 400.000 شخص بفقدان إمدادات المياه الجارية، بما في ذلك 82000 من سكان مخيمين للاجئين في المنطقة.

وتم إغلاق المستشفيات العامة والخاصة في رأس العين وتل الأبيض، وهما الهدفان الرئيسيان للهجوم الذي قادته تركيا، منذ يوم الجمعة.

كما قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن عملية تثبيت الصدمات جنوب رأس العين، التي أنشئت لعلاج الجرحى من الخطوط الأمامية للنزاع، وتعرضت للهجوم، ولم يرد تأكيد فوري للتقرير.

