كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاجون: ترامب أمر القوات الأمريكية بالانسحاب جنوبا وليس مغادرة سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الرئيس دونالد ترامب أمر القوات الأمريكية بالانسحاب جنوبا وليس مغادرة سوريا.

أكدت الدفاع الأمريكية، أنه سيتم إجلاء ألف جندي من الشمال السوري، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

انسحاب القوات الأمريكية

وبدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة بمدينتي تل أبيض، بريف الرقة، ورأس العين، بريف الحسكة، المتاخمتين للحدود التركية، شمال شرقي سوريا.

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن عملية تركية وشيكة محتملة، شرق الفرات، لتطهير المنطقة من الإرهابيين وإقامة منطقة آمنة.

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وانخرطت الولايات المتحدة في الحرب الداخلية بسوريا، عبر غارات جوية على تنظيم داعش الإرهابي، في سبتمبر 2014.

قوات سوريا الديمقراطية

وأصدرت قوات سوريا الديمقراطية، بيانًا حذرت فيه من أن التدخل العسكري من جانب تركيا في الأراضي السورية، سيكون بمثابة كارثة على المنطقة، ونتيجة له سيعود تنظيم داعش إلى المنطقة التي هزم فيها.

ترامب يدافع عن قراره

دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قراره بسحب القوات من شمال شرق سوريا، وأخبر الناشطين المحافظين في حدث السبت، أن للولايات المتحدة حدودها الخاصة بها لحمايتها، مما يدل على ما يبدو على الحدود مع المكسيك، والتي يجب أن تعطيها الأولوية على كل شيء آخر.

وقال "ترامب": "اسمحوا لهم بأن يكون لهم حدودهم، لكنني لا أعتقد أن جنودنا يجب أن يكونوا هناك طوال الخمسين سنة القادمة لحراسة الحدود بين تركيا وسوريا عندما لا نستطيع حراسة حدودنا في الداخل".