كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل رجال أمن بينهم ضابط بانفجار سيارة مفخخة في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفجرت سيارة مفخخة في قضاء الرطبة التابع لمحافظة الأنبار غربي العراق، أسفرت عن مقتل ضابط وجنديين، حسبما أفاد مصدر أمني، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وقال المصدر لقناة روسيا اليوم، إن "سيارة مفخخة انفجرت في منطقة الضبعات التابعة لقضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار، أسفر عن مقتل ضابط وجنديين إثنين".

وأشار المصدر، أن "التفجير استهدف سيارة تابعة للجيش العراقي".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اعتقال ستة من عناصر داعش في الجانب الغربي من مدينة الموصل شمالي البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء، سعد معن، في بيان صحفي، إن "قوة مشتركة من أفواج الطوارئ ومديرية أم الربيعين وزوارق النجدة النهرية ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى تمكنت من إلقاء القبض على 6 عناصر من عصابات داعش الإرهابية"، وفق وكالة الأناضول التركية.

وأشار المتحدث إلى أن العملية، تمت "خلال مداهمة وتفتيش مناطق 17 تموز و30 تموز والهرمات والمناطق المحاذية لنهر دجلة جهة حاوي الكنيسة في الجانب الأيمن (الغربي) لمدينة الموصل".

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وأضاف معن، أن "المعتقلين كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل واحدهم كان اختصاصه سلاح قناص ضد قواتنا الأمنية في معارك تحرير نينوى".

وكان العراق قد استعاد مدينة الموصل وبقية الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، خلال حرب طاحنة استمرت 3 سنوات وانتهت أواخر العام 2017.

بالرغم من ذلك، مازال تنظيم" دجاعش" يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014.

كما كشفت السلطات العراقية، مخبأ زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، الجديد على الرغم من تقهقر التنظيم واقتصار تحركاته على بعض الاستهدافات للقوى الأمنية.

ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل.

وشهدت المنطقة انتشارا أمنيا كثيفا، فيما أعلن عن فتح تحقيق لمعرفة أسباب والجهة التي تقف وراء الحادث.