كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تطالب مجددا بإنهاء العدوان التركي على سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، أنقرة مجددا إلى "إنهاء تدخلها العسكري" في سوريا "بأسرع ما يمكن".

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، أن بلادها "قلقة" لفرار حوالي 800 شخص من أفراد عائلات عناصر في تنظيم داعش من مخيم للنازحين في سوريا.

وقالت سيبيت ندياي على قناة "فرانس 3" الحكومية "بالتأكيد نحن قلقون إزاء ما يمكن أن يحصل ولهذا السبب نأمل أن تنهي تركيا... بأسرع ما يمكن التدخل العسكري الذي بدأت به والذي قمنا بإدانته بوضوح".

وقد أعلن المرصد السوري، أمس السبت، عن مقتل 74 شخصًا من قوات سوريا الديمقراطية منذ بدء العملية العسكرية التركية.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، إنها مقتل 5 جنود أتراك واحتفظت بجثثهم لديها.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية، أنها دمّرت 4 دبابات تركية على حدود تل أبيض، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

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عملية تركية في شمال سوريا

شنت القوات التركية، عملية توغل بري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" التي بدأتها ضد الأكراد، ونقلت وزارة الدفاع التركية أن الجيش وفصائل سورية موالية دخلوا الأربعاء شمال شرق سوريا ضمن الهجوم الذي تشنه أنقرة على مقاتلين أكراد.

وبدأت العملية البرية للقوات التركية، مساء الأربعاء، باتجاه بلدة تل أبيض التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا، وفقا لما نقله متحدث باسم مجموعة سورية مشاركة في الهجوم.

مقتل 262 من جيش أردوغان

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، مقتل 262 عنصرا من قوات الجيش التركي خلال محاولات الأتراك التقدم لاحتلال شمال شرق سوريا خلال اليومين الماضيين.

وقال المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديقراطية إن 22 مقاتلا استشهدوا من قواتها في المواجهات، مشيرا إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين بينهم أطفال ونساء سيتم توثيقهم رسميا فيما بعد.



