كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول أمريكي: قواتنا في سوريا قد تشتبك بقوات مدعومة من تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول أمريكي، اليوم الأحد، إن القوات الأمريكية في الشمال السوري مهددة بأن تصبح محاصرة، محذرًا من أن تشتبك مع القوات المدعومة من تركيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

انسحاب القوات الأمريكية

وبدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة بمدينتي تل أبيض، بريف الرقة، ورأس العين، بريف الحسكة، المتاخمتين للحدود التركية، شمال شرقي سوريا.

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن عملية تركية وشيكة محتملة، شرق الفرات، لتطهير المنطقة من الإرهابيين وإقامة منطقة آمنة.

وانخرطت الولايات المتحدة في الحرب الداخلية بسوريا، عبر غارات جوية على تنظيم داعش الإرهابي، في سبتمبر 2014.

قوات سوريا الديمقراطية

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وأصدرت قوات سوريا الديمقراطية، بيانًا حذرت فيه من أن التدخل العسكري من جانب تركيا في الأراضي السورية، سيكون بمثابة كارثة على المنطقة، ونتيجة له سيعود تنظيم داعش إلى المنطقة التي هزم فيها.

ترامب يدافع عن قراره

دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قراره بسحب القوات من شمال شرق سوريا، وأخبر الناشطين المحافظين في حدث السبت، أن للولايات المتحدة حدودها الخاصة بها لحمايتها، مما يدل على ما يبدو على الحدود مع المكسيك، والتي يجب أن تعطيها الأولوية على كل شيء آخر.

وقال "ترامب": "اسمحوا لهم بأن يكون لهم حدودهم، لكنني لا أعتقد أن جنودنا يجب أن يكونوا هناك طوال الخمسين سنة القادمة لحراسة الحدود بين تركيا وسوريا عندما لا نستطيع حراسة حدودنا في الداخل".

العملية العسكرية التركية

وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".



