انتخابات تونس.. نسبة التصويت تصل إلى 17,8 في المائة مع منتصف النهار

في منتصف يوم الاقتراع، وصلت نسبة التصويت في الدور الثاني لرئاسيات تونس، نسبة 17,8 في المائة.

ويختار التونسيون، اليوم الأحد، بين أستاذ القانون الدستوري، قيس السعيد، ورجل الأعمال، نبيل القروي، الذي غادر السجن، قبل أيام قليلة، من انتهاء الوقت المخصص للحملة الانتخابية للرئاسيات.

ووجهت الدعوة إلى سبعة ملايين ناخب، للتوجه، اليوم، إلى مراكز الاقتراع، التي فتحت أبوابها منذ الساعة السابعة صباحا، وإلى غاية السادسة من مساء اليوم، باستثناء مراكز على الحدود الجزائرية، ينتظر أن تتأخر في الإغلاق.

وشهد الدور الأول للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس تقدم 26 مرشحا، وصل منهم قيس السعيد في المرتبة الأولى بنسبة 18,4 في المائة، يليه نبيل القروي بنسبة 15,5 في المائة من أصوات الناخبين.